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Общество

Дети учатся в аварийной школе. В селе Кыштут Баткенской области построят новую

В селе Кыштут Баткенской области построят школу. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Баткенское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое. На эти цели оно планирует потратить 115 миллионов 864 тысячи 991 сом.

Новое здание будет рассчитано на 150 ученических мест.

Отметим, что существующее здание школы построено в 1960-м методом ашара. По словам бывшего депутата парламента Карамат Орозовой, здание трижды признавали аварийным — в 2015, 2017 и 2020 годах. «При этом новой школы там не построено. Некоторые школьники уже не хотят учиться», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239750/
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