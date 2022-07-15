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Общество

Попытка № 2. На бульваре Молодой Гвардии опять предлагают обмениваться книгами

В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии установили шкафы для обмена книгами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, шкафы установили по всему периметру бульвара.

«Главное их предназначение — обмен книгами между гостями бульвара. Схема обмена проста: горожане могут приносить свои любимые книги и оставлять на полках шкафа, а взамен брать другую. К дружескому круговороту книг на бульваре Молодой Гвардии может присоединиться любой желающий», — отметили в мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. На бульваре Молодой Гвардии установили шкафы для обмена книгами
Напомним, что ранее в Бишкеке любители книг уже устанавливали похожие объекты на бульваре Эркиндик. Но их периодически ломали, а книги просто забирали. В итоге их убрали. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239735/
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