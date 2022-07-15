Попытка № 2. На бульваре Молодой Гвардии опять предлагают обмениваться книгами

В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии установили шкафы для обмена книгами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, шкафы установили по всему периметру бульвара.

«Главное их предназначение — обмен книгами между гостями бульвара. Схема обмена проста: горожане могут приносить свои любимые книги и оставлять на полках шкафа, а взамен брать другую. К дружескому круговороту книг на бульваре Молодой Гвардии может присоединиться любой желающий», — отметили в мэрии.