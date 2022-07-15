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Общество

Более 3 тысяч кыргызстанцев нашли работу в Южной Корее и Великобритании

Более 3 тысяч кыргызстанцев с начала года трудоустроились в Южной Корее и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Как отметил глава ведомства Кудайберген Базарбаев, в настоящее время в Кыргызстане работают 117 агентств по трудоустройству граждан за рубежом.

«С начала года на работу в Южную Корею и Великобританию отправились более 3 тысяч наших граждан. Если в 2021 году в Корее было 750 квот, то с начала 2022 года увеличили до 1,8 тысячи. В настоящее время ведется работа по трудоустройству кыргызстанцев в Японии и Финляндии совместно с Центром по трудоустройству граждан за рубежом», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239732/
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