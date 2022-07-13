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Общество

Деловой совет компаний, заинтересованных в инвестировании в КР, создан в Корее

По итогам кыргызско-корейского бизнес-форума создан деловой совет компаний, заинтересованных в инвестировании в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, сегодня в Сеуле с участием ведущих кыргызских и корейских компаний, а также представителей государственных органов состоялся кыргызско-корейский бизнес-форум по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КР и Кореей.

Делегация выступила с презентацией об инвестиционных возможностях и туристическом потенциале Кыргызстана.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла в Корее Аиды Исмаиловой, КР придает важное значение укреплению и расширению двустороннего сотрудничества.

Она отметила большой потенциал кыргызско-корейского партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах. В частности, перспективными направлениями обозначены цифровизация, сельское хозяйство, текстильная и горнодобывающая промышленности, энергетика, транспорт, зеленая экономика, строительство, образование, туризм.

Аида Исмаилова выразила заинтересованность в привлечении инновационного опыта и предложила более активно сотрудничать в данной сфере.

В свою очередь старший вице-президент компании «Корея Телеком» Мун Сунгук сказал, что Кыргызстан является партнером и имеет хорошие перспективы для сотрудничества.

На форуме также была презентована стратегия цифрового развития КР.

В рамках форума с презентацией об инвестиционном климате и возможностях республики выступил начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов. Он отметил, что Кыргызстан придает важное и приоритетное значение развитию цифровизации в стране и динамичному развитию сотрудничества в данной сфере с корейскими компаниями.

С презентациями также выступили директор Фонда поддержки и развития туризма Елена Калашникова и руководитель проекта «Всемирные игры кочевников» Аскат Акибаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239582/
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