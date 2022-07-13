Минобразования объявило пороговый балл для поступления в вузы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на бюджетные и контрактные формы обучения пороговые баллы по основному и предметным тестам остались на уровне прошлого года — 110 и 60.

Пороговый балл основного теста для тех, кто будет поступать на грантовые места по педагогическим направлениям, — 115, а по предметным тестам — 60, контрактные — 110 и 60 баллов.

Для абитуриентов с инвалидностью I и II групп (кроме медицинских и фармацевтических специальностей), на грантовые места по основному тесту пороговый балл — 105, контрактные — 100 баллов.