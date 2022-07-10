В WhatsApp можно будет использовать одну учетную запись на двух устройствах

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с использованием учетной записи на устройствах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По данным ресурса, пользователям WhatsApp разрешат подключаться к одной учетной записи одновременно с двух устройств.

Отмечается, что все переписки будут автоматически переноситься с первого устройства, на котором изначально был установлен мессенджер, на второе.

Когда именно пользователи смогут использовать WhatsApp одновременно на двух устройствах, пока не уточняется.