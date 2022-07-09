02:42
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Жестокое избиение в Караколе. Пострадавшей до сих пор не выделили деньги

Айзат Усенбаевой, пострадавшей в результате семейного насилия, до сих пор не выделили деньги на лечение. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, после публикаций и встречи с помощником главы Иссык-Кульской области Алтынбеком Сулаймановым специальная комиссия должна была рассмотреть заявление на получение материальной помощи. Однако члены комиссии так и не собрались. Вопрос не решен.

Ранее вице-мэр Каракола Гульназ Орозова отказалась выделить деньги, сославшись на то, что Айзат Усенбаева прописана в Джети-Огузском районе.

Напомним, 14 мая в каракольскую милицию поступило сообщение из областной больницы о том, что к ним с телесными травмами была доставлена 38-летняя женщина с инвалидностью. Следственно-оперативная группа установила, что травмы ей нанес муж. Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные статьями «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он водворен в СИЗО Каракола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239377/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Более 13 тысяч человек пострадали от семейного насилия в Кыргызстане в 2023 году
Поддержку кризисных центров увеличили до 12 миллионов сомов
Истязания Асель Ногойбаевой. Осужденный бывший муж решение суда не опротестовал
Насилие над женщинами. Куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ задержал подозреваемого в систематическом семейном насилии
В Бишкеке пьяный мужчина не давал покоя своей семье. Его закрыли на трое суток
Истязание Асель Ногойбаевой. Заседание суда проходит в закрытом режиме
Кыргызстанца задержали за систематическое семейное насилие и мошенничество
Мужчина пытался поджечь бывшую жену. Суд дал ему три года
Камчыбек Ташиев призвал обращаться в ГКНБ в случае семейного насилия
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Массовое увольнение врачей. В&nbsp;Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Где будет канатка, какие улицы пробьют с&nbsp;севера на&nbsp;юг. Что происходит в&nbsp;Бишкеке Где будет канатка, какие улицы пробьют с севера на юг. Что происходит в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
12 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 февраля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 февраля: местами снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты ко Дню всех влюбленных, выставки и спектакли
16:00
Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ
15:00
Местность Боз-Бармак и весна в Норусе. Фото читателей 24.kg
14:06
Жапаров посетил в Турции пострадавших при крушении вертолета и аварии на ТЭЦ