Жестокое избиение в Караколе. Пострадавшей до сих пор не выделили деньги

Айзат Усенбаевой, пострадавшей в результате семейного насилия, до сих пор не выделили деньги на лечение. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, после публикаций и встречи с помощником главы Иссык-Кульской области Алтынбеком Сулаймановым специальная комиссия должна была рассмотреть заявление на получение материальной помощи. Однако члены комиссии так и не собрались. Вопрос не решен.

Ранее вице-мэр Каракола Гульназ Орозова отказалась выделить деньги, сославшись на то, что Айзат Усенбаева прописана в Джети-Огузском районе.

Напомним, 14 мая в каракольскую милицию поступило сообщение из областной больницы о том, что к ним с телесными травмами была доставлена 38-летняя женщина с инвалидностью. Следственно-оперативная группа установила, что травмы ей нанес муж. Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные статьями «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он водворен в СИЗО Каракола.