Не дали информацию о фейковых аккаунтах. Илон Маск передумал покупать Twitter

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск уведомил соцсеть Twitter о расторжении сделки по ее покупке. Об этом сообщает CNBC.

Адвокат Илона Маска Майк Ринглер заявил, что «Twitter не выполнил свои обязательства по договору». По его словам, Twitter игнорировал запросы Маска, отклонял их по причинам, которые выглядели необоснованными, либо заявлял о соблюдении договоренностей, предоставляя неполную или непригодную для использования информацию.

Ранее издание The Washington Рost со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что сделка Илона Маска по приобретению соцсети Twitter «находится под серьезной угрозой срыва». Команда Маска сочла, что данные Twitter о фейковых аккаунтах не поддаются проверке. По оценке команды, они не располагают достаточной информацией, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.

В случае отказа Илона Маска от сделки может начаться масштабная судебная тяжба. Согласно условиям договоренности, для отмены покупки предприниматель должен оплатить $1 миллиард.