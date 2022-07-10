Афиша Бишкека на неделю: выставки и концерты под открытым небом

12-15 июля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 июля. Выставка факсимильных копий шедевров мировой живописи

Посетители смогут познакомиться с шедеврами великих мастеров живописи импрессионизма и постимпрессионизма, оценить масштабы их таланта и значимость для сокровищницы мировой культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-31 июля. Выставка Виктора Сырнева

В этом году художнику исполнилось бы 80 лет, и этой дате посвящена выставка из фонда отдела декоративно-прикладного искусства. Представлено более 100 работ, созданных в разные периоды его творчества.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-25 июля. Международная выставка «Мы вместе»

Свои работы представят художники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: Араншы Шаржанов, Шавкат Маматкаримов, Руслан Ибраимов, Бахрамжан Темиров и Азамат Абакиров.

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.