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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки и концерты под открытым небом

12-15 июля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 июля. Выставка факсимильных копий шедевров мировой живописи

Посетители смогут познакомиться с шедеврами великих мастеров живописи импрессионизма и постимпрессионизма, оценить масштабы их таланта и значимость для сокровищницы мировой культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-31 июля. Выставка Виктора Сырнева

В этом году художнику исполнилось бы 80 лет, и этой дате посвящена выставка из фонда отдела декоративно-прикладного искусства. Представлено более 100 работ, созданных в разные периоды его творчества.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-25 июля. Международная выставка «Мы вместе»

Свои работы представят художники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: Араншы Шаржанов, Шавкат Маматкаримов, Руслан Ибраимов, Бахрамжан Темиров и Азамат Абакиров.

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

13-15 июля. Концерты под открытым небом

Под аркой с восточной стороны театра для бишкекчан выступят солисты оперы и балета и струнный камерный оркестр. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 20.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239302/
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