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Общество

К 2050 году Кыргызстан планирует отказаться от углеродной энергетики

К 2050 году Кыргызстан планирует отказаться от углеродной энергетики. Об этом в Бишкеке на встрече регионального проекта «Изменение климата и устойчивость в Центральной Азии» сообщил директор центра климатического финансирования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Дастан Абдылдаев.

«К 2030-му Кыргызстан при помощи международного сообщества ставит цель сократить выбросы парниковых газов на 44 процента. К 2050 году на платформе зеленого развития республика постарается достичь углеродной нейтральности. Локомотивом безуглеродной политики будут возобновляемые источники электроэнергии, в первую очередь гидроэнергетика», — сказал он.

Отметим, сегодня в Бишкеке проходит стартовая встреча регионального проекта «Изменение климата и устойчивость в Центральной Азии». Он направлен на поддержку устойчивого к изменению климата развития в Ферганской долине в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Организаторами встречи выступили Программа развития ООН в Кыргызстане и Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235248/
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