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Общество

Wildberries ввел массовые штрафы за отказ от товара

Маркетплейс Wildberries ввел массовые штрафы по 100 рублей за отказ от товара. Пользователи маркетплейса сообщили о штрафах за возврат заказанного товара, сообщают подписчики на странице ретейлера в «ВКонтакте».

В уведомлении, которое демонстрируется клиентам в корзине перед оплатой заказа, компания ссылается на Закон «О защите прав потребителей», согласно которому продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара.

При этом сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса.

В свою очередь в Wildberries заявили, что политика компании не менялась, а с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки. В Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтах.

Компания ранее сообщала, что тестирует такую систему для около пяти процентов пользователей, возвращающих свыше 90 процентов товаров. Однако предупреждения о штрафе получили даже юзеры с пустой историей возвратов.

Операторы службы поддержки дают противоречивую информацию: в одних случаях заявляют, что появление уведомления о платном возврате зависит от суммы выкупа, в других — опровергают эти данные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/234637/
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