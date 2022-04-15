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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

США пригрозили странам, придерживающимся нейтралитета, глобальной изоляцией

Страны, сохраняющие связи с Россией после ее вторжения в Украину и нейтралитет в конфликте, рискуют столкнуться с изоляцией от мировой экономики. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, сообщает The Wall Street Journal.

В частности, США призвали Китай не ослаблять санкции и не оказывать помощь России, а также Индию занять более жесткую позицию в отношении РФ. Джанет Йеллен отметила, что те страны, которые занимают нейтральную позицию, не будут проигнорированы.

По ее словам, стратегия стран, которые хотят что-то выиграть, сохранив свои отношения с Россией, недальновидна.

«Давайте внесем ясность. Объединенная коалиция стран, применяющих санкции, не будет безразлична к действиям, подрывающим их», — подчеркнула она.

Напомним, ранее власти Кыргызстана заявили, что республика придерживается нейтралитета по отношению к событиям в Украине.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции. По последним данным ООН, Украину покинули более 4,5 миллиона граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230892/
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