В Кыргызстане создадут Евразийский технопарк. Об этом стало известно по итогам заседания научно-технического совета при коллегии Евразийской экономической комиссии.

«Технопарк будет оказывать поддержку на всех стадиях деятельности — от идеи до получения опытного образца и вывода продукции на рынок», — отметил советник спецпредставителя по устойчивому развитию главы кабмина Асылбек Айдаралиев.

Учредителями выступят действующие компании России, Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. В рамках проекта планируются продвижение, внедрение инноваций и научно-технических достижений ученых и изобретателей стран ЕАЭС в агропромышленной, рекреационно-спортивной, топливно-энергетической сферах и спутниковых технологиях.

Евразийский технопарк будет создан на базе академического консорциума «Международный университет Кыргызстана».