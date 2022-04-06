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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободна 121 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 121 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 6 апреля:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 106;
  • Клинический родильный дом № 2 — 15.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 968 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса, умер — 2 тысячи 991 человек. Третий день подряд новых случаев и летальных исходов от внебольничной пневмонии и COVID-19 в Кыргызстане не выявляют.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229967/
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