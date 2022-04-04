Завтра в некоторых районах столицы не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Северный» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет завтра, 5 апреля, с 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арчой, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии, БЧК, улицей Саадаева. Без воды останутся и жилые массивы «Красный строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик», «Салам-Алик».

Столичный муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.