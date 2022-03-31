23:46
USD 87.64
EUR 96.07
RUB 0.97
Общество

Ограничения на проезд фур на альтернативной дороге cевер — юг будут до 12 апреля

На перевале Кызарт автомобильной дороги север — юг с 29 марта по 12 апреля введены ограничения на проезд для грузового транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорог.

Отмечается, что перевал закрыт с 17.00 до 9.00 следующего дня. Такая мера введена для проведения работ по замене грунта на участках перевала.

«В связи c интенсивными осадками за последние десять дней на перевальном участке Кызарт существующий материал покрытия за счет большого потока грузового транспорта и буксования колес образовал илобразную смесь. Сейчас ведутся работы по замене этого слоя», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229176/
просмотров: 2397
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство дороги север — юг. Как проект сдвинули с мертвой точки
На скандальном участке автодороги север — юг началась укладка асфальта
На дороге север — юг воруют элементы обустройства. Подрядчик обратился в РОВД
Работы по прокладке штольни на трассе север — юг завершены
Строительство альтернативной дороги север — юг завершится в конце 2023 года
Акылбек Жапаров открыл два эстакадных моста на дороге север — юг
Дорога север — юг. Заведомо невыгодное соглашение и кредиты на $789 миллионов
Проектирование дороги север — юг проводилось в спешке. Какие нарушения выявили
Дорога север — юг. В 2021 году начнутся работы на эстакадных мостах
Из-за пандемии идет отставание от графика строительства дороги север — юг
Популярные новости
Ветераны Вооруженных сил требуют отставки Акылбека Жапарова и&nbsp;других чиновников Ветераны Вооруженных сил требуют отставки Акылбека Жапарова и других чиновников
Как не&nbsp;утонуть, когда купаешься. Советы инструктора по&nbsp;плаванию Как не утонуть, когда купаешься. Советы инструктора по плаванию
Салкынай Алимбаева находится в&nbsp;тяжелом состоянии после операции Салкынай Алимбаева находится в тяжелом состоянии после операции
Мы&nbsp;не&nbsp;&laquo;банановая республика&raquo;. О&nbsp;туризме и&nbsp;ложных ожиданиях рассказал гид из&nbsp;Оша Мы не «банановая республика». О туризме и ложных ожиданиях рассказал гид из Оша
Бизнес
MEGA поддержала &laquo;Час чистоты&raquo; на&nbsp;озере Иссык-Куль MEGA поддержала «Час чистоты» на озере Иссык-Куль
На&nbsp;Иссык-Куле очередная волна скидок на&nbsp;смартфоны в&nbsp;O!Store На Иссык-Куле очередная волна скидок на смартфоны в O!Store
Две квитанции за&nbsp;мусор. Антимонополия назвала это нарушением прав потребителей Две квитанции за мусор. Антимонополия назвала это нарушением прав потребителей
Власти Индии впервые за&nbsp;34&nbsp;года разрешили шествие по&nbsp;случаю дня Ашура в&nbsp;Кашмире Власти Индии впервые за 34 года разрешили шествие по случаю дня Ашура в Кашмире
31 июля, понедельник
23:17
Пресечена контрабанда. Пытались провезти $13,5 тысячи и автомобили Пресечена контрабанда. Пытались провезти $13,5 тысячи и...
22:51
В Пакистане при взрыве на митинге погибли более 40 человек
22:28
На улице Малдыбаева в Бишкеке разрушили и не сделали асфальт на проезжей части
22:02
Доступность общественного транспорта для людей с инвалидностью обсудили в мэрии
21:43
Березы возле парка «Ынтымак» в Бишкеке засохли