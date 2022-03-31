На перевале Кызарт автомобильной дороги север — юг с 29 марта по 12 апреля введены ограничения на проезд для грузового транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорог.

Отмечается, что перевал закрыт с 17.00 до 9.00 следующего дня. Такая мера введена для проведения работ по замене грунта на участках перевала.

«В связи c интенсивными осадками за последние десять дней на перевальном участке Кызарт существующий материал покрытия за счет большого потока грузового транспорта и буксования колес образовал илобразную смесь. Сейчас ведутся работы по замене этого слоя», — рассказали в ведомстве.