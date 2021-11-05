Адвокат Орхана Инанды опубликовала его фотографию в тюрьме Анкары

Адвокат президента международного учебного учреждения МОУ «Сапат» Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова опубликовала на своей странице в Facebook его фотографию в тюрьме Анкары.

«Всем своим ученикам, родителям, коллегам, друзьям и всему народу Кыргызстана передает привет! И года не будет, вот увидите, кудай буюрса, вернется», — подписала фото юрист.

Фото Таалайгуль Токтакуновой. Орхан Инанды

5 июля этого года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды — один из так называемых высших руководителей FETO схвачен и доставлен в Турцию.

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Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Орхана Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары Орхана Инанды заключили под стражу.