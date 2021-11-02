Октябрьские события. Жениш Молдокматов заявил о прослушке телефона его дочери

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

До начала заседания обвиняемый лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов заявил о том, что в его камере провели обыск. После этого правоохранительные органы стали прослушивать телефоны членов его семьи.

Фото 24.kg. Обвиняемые по делу об октябрьских собвтиях 2020-го

«Четыре дня назад в моей камере провели обыск, ничего не нашли. Потом выяснилось, что телефоны моей супруги и 11-летней дочери прослушиваются. Когда стали проверять, выяснилось, что от моего имени кто-то отправил сообщение дочери. Хорошо, пусть меня арестовывают, пытают, но в чем вина моей дочери? Зачем прослушивать ее телефон? Что это, если не политические гонения?» — возмутился Жениш Молдокматов.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.