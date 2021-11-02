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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 247,1 миллиона, умерли более 5 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 429 тысяч 925 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 247 миллионов 123 тысячи 213 человек. Больше всего зараженных в США (46 миллионов 89 тысяч 514), Индии (34 миллиона 285 тысяч 814), Бразилии (21 миллион 814 тысяч 693), Франции (7 миллионов 270 тысяч 410), Великобритании (9 миллионов 140 тысяч 441), России (8 миллионов 417 тысяч 305), Турции (8 миллионов 61 тысяча 636), Аргентине (5 миллионов 289 тысяч 945), Иране (5 миллионов 934 тысячи 495), Колумбии (5 миллионов 3 тысячи 977), Испании (5 миллионов 11 тысяч 148), Италии (4 миллиона 774 тысячи 783) и Германии (4 миллиона 619 тысяч 273).

Количество смертей от коронавируса достигло 5 миллионов 5 тысяч 420. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 934 человека. В том числе в США всего скончались 746 тысяч 982 человека, Бразилии — 607 тысяч 922, Индии — 458 тысяч 437, Мексике — 288 тысяч 365, России — 235 тысяч 318, Великобритании — 141 тысяча 98 и Италии — 132 тысячи 120.

В Кыргызстане зарегистрировали 181 тысячу 425 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 20 тысяч 264, Узбекистане — 186 тысяч 244, Таджикистане — 17 тысяч 486.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212391/
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