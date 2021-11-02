В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 433 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 752 человека, в больницах — 681. В том числе 30 человек — в крайне тяжелом состоянии, 199 — в тяжелом. Состояние 452 больных (или 66,3 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 79 человек, из них в Бишкеке — 38, Оше — 3, Чуйской области — 2, Ошской — 1, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 8.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 795 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.