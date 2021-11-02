10:32
USD 84.79
EUR 98.12
RUB 1.19
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, летальные случаи зарегистрировали в Бишкеке. Умершие не были вакцинированы.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 тысячи 674 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212384/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 247,1 миллиона, умерли более 5 миллионов
Коронавирусом болеют 1 тысяча 433 человека, 229 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 98 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 425
Цифра дня. 70 человек умерли от коронавируса за последние пять недель
COVID-19 в мире. Заразились более 246,6 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
Коронавирусом болеют 1 тысяча 416 человек, 223 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В КР выявили 68 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 327
Все пахнет луком и тухлятиной. Как бороться с нарушением обоняния после COVID-19
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
От&nbsp;редактора &laquo;Кыргызфильма&raquo; требуют извинений за&nbsp;националистические выпады От редактора «Кыргызфильма» требуют извинений за националистические выпады
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Рынок ГСМ. Цены растут как на&nbsp;дрожжах, государство помогать не&nbsp;собирается Рынок ГСМ. Цены растут как на дрожжах, государство помогать не собирается
Бизнес
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
2 ноября, вторник
10:28
Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay бе...
10:27
Часть жителей новостроек Бишкека не смогут проголосовать за одномандатников
10:25
Уровень воды в Токтогульском водохранилище упал ниже 12 миллиардов кубометров
10:24
Садыр Жапаров запретил чиновникам агитировать и вмешиваться в выборы
10:01
Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником