Цифра дня. 70 человек умерли от коронавируса за последние пять недель

За пять недель — с 28 сентября по 1 ноября — в Кыргызстане зарегистрировали 70 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

По сравнению со сведениями за промежуток с 24 августа по 27 сентября показатель снизился на 38 процентов, или на 43 человека. Летальные случаи зафиксировали в Бишкеке (49), Чуйской (13), Иссык-Кульской (7) и Баткенской (1) областях. В остальных регионах за пять недель не было ни одной смерти.

За неделю, с 26 октября по 1 ноября, зарегистрировали 17 летальных случаев после заражения коронавирусом. Это на два случая меньше, чем за неделю с 19 по 25 октября.

Все смерти зарегистрированы за последние семь дней только в трех регионах — Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Большинство смертей отмечено в столице — 11 случаев. Еще четыре человека скончались в Чуйской области и двое — в Иссык-Кульской.

На прошедшей неделе в Оше, Ошской, Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской и Баткенской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.

Отметим, все умершие не были вакцинированы.