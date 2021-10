Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США

Фото Ырыскелди Эмилбек уулу

Двадцатилетний Ырыскелди Эмилбек уулу учится на третьем курсе Berea College в штате Кентукки (США). Он получил 100-процентную скидку на обучение и сразу же после окончания школы уехал за границу.

Чтобы поступить в учебное заведение в США, Ырыскелди самостоятельно готовился несколько лет. Молодой и амбициозный парень отмечает, что он окончил обычную среднюю школу, у него не было денег, чтобы обратиться к консультантам для подачи документов в заграничный вуз.

Ырыскелди Эмилбек уулу рассказал 24.kg, как готовился к поступлению и как получил работу в американской корпорации.

— Ырыскелди, как вам удалось, еще не окончив школу в Кыргызстане, поступить в колледж США?

У меня была мечта — учиться в США. Для ее достижения я начал подготовку с 8-го класса.

—В школе всегда был отличником и активно участвовал в общественной жизни. Несколько раз выиграл на городских олимпиадах — по географии, истории и английскому языку. Получил грамоту от мэрии за лучший исследовательский проект по предпринимательству в Кыргызстане и стал лидером волонтеров в Красном Полумесяце, экологическом движении «МувГрин» и Фонде помощи бездомным животным.

— Откуда у вас было столько энергии и желания? Обычно в таком возрасте склонны больше проводить время за гаджетами.

— Не знаю, откуда у меня было столько энергии, наверное, потому что у меня была цель. Я учился в гимназии № 29 в Бишкеке, а жил в Ивановке — в 40 километрах от города. Просыпался в 5.00, чтобы не опоздать на занятия, и приходил домой только в 21.00. И так каждый день.

Фото Ырыскелди Эмилбек уулу

Я всегда старался, чтобы у меня были отличные академические показатели и социальные навыки. Это два очень важных критерия для поступления в американский колледж.

— Как вы готовились к экзаменам колледжа?

— В 9-м классе начал готовиться к тестам SAT и TOEFL. Сдал их на отлично. А вот мотивационное письмо готовил сам и долго: обращаться за помощью к консультантам не мог, у семьи не было лишних денег.

Я переписывал мотивационное письмо 20 (!) раз. Давал проверять учителям, семье, знакомым инструкторам — всем. Ырыскелди Эмилбек уулу

Сам подготовил финансовые документы, чтобы получить стипендию, — налоговые бумаги, о недвижимости, о доходах и другие.

Смог получить около пяти рекомендаций — от двух учителей и трех волонтерских организаций, с которыми работал. Отмечу, что колледж просил только две рекомендации.

Необходимые документы сам перевел на английский, например, табель оценок со школы.

В ноябре 2017 года заполнил заявку и отправил свои документы в американский колледж Берия, который находится в сердце штата Кентукки, недалеко от Лексингтона, Нашвилла и Луисвилла. Почему именно этот колледж? Потому что там дают 100-процентную стипендию иностранным студентам.

В марте 2018-го узнал, что прошел. Это был лучший день в моей жизни. Колледж выделил $175 тысяч на мое обучение.

В мае 2022 года я окончу колледж по специальности «информационные технологии».

— У вас есть возможность пройти стажировку в компаниях США?

— Да, мы проходим стажировку каждое лето. В этом году стажировался в Electronic Arts в Калифорнии (производитель видеоигр ФИФА, The Sims, Need for Speed и другие). Очень переживал, у меня было эмоциональное перегорание. Мне казалось, что не справляюсь с заданием: мною созданная программа не работала и код рушился. Просто очень хотел после колледжа поработать в Electronic Arts на полную ставку.

Фото Ырыскелди Эмилбек уулу

Через три месяца стажировки у нас прошла большая видеоконференция, где перед всеми моими коллегами мне сообщили, что я превзошел все ожидания, и они хотят, чтобы я вернулся к ним после окончания колледжа как полноценный инженер данных. Я чуть не упал со стула.

У меня теперь есть работа, которая ждет меня с июня следующего года. Я буду работать в офисе Electronic Arts в Сан-Франциско. Ырыскелди Эмилбек уулу

— Чем Electronic Arts вас так привлекла?

— Electronic Arts — это производитель игр на спортивную тематику — ФИФА, UFC, «Формула-1». Около 400 миллионов клиентов по всему миру. Там профессиональная команда, где я могу получить хороший опыт, и заработная плата тоже неплохая.

— Родители не были против, чтобы в таком юном возрасте вы уехали за границу? У самого не было страха и переживаний, как все сложится в США?

— Было время, когда родители оставляли меня одного на ферме с 200 овцами, 20 коровами и 5 лошадями. Такая ответственность сразу сделала меня взрослым. После этого уже ничего не боюсь. Родители тоже знают, что я справлюсь со всеми трудностями.

— Были какие-то проблемы по приезде в США, что вас ожидало?

— Так как я поступил в колледж на полную стипендию, посольство сразу же выдало мне визу без единого сомнения. Когда я прилетел, меня встретила ориентационная команда колледжа. Они показали весь кампус, познакомили с ресурсами, плотно покормили в столовой и приготовили мне комнату в студенческом общежитии со всеми удобствами.

Никаких проблем по приезде не было.

— К чему не можете привыкнуть в США?

— Ко всему привык. Я не чувствую языкового барьера, многие даже говорят, что у меня появляется южный акцент на английском. С профессорами хорошие отношения, есть работа в кампусе, есть друзья, с семьей постоянная связь через соцсети. Я очень доволен своей жизнью здесь.

Фото Ырыскелди Эмилбек уулу

— Что-то изменилось в вашем поведении за годы жизни за границей?

— Стал более спокойным. Раньше был очень тревожным, всегда что-то меня без причин беспокоило. Друзья тоже говорят, что я перестал суетиться и более счастлив что ли.

— Какие у вас планы на будущее?

— Хочу, чтобы мама, сестра и брат были здесь со мной рядом. Люблю окружающую среду и поэтому хочу посетить больше природных парков, лесов, гор. В карьерном плане тоже хочу перейти на работу, связанную с климатическими данными и окружающей средой.

— Чего вам не хватает в США?

— Еды. Очень не хватает вкусных кыргызских блюд: манты, плов, бешбармак или хотя бы лепешка с дюшесом.