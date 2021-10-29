11:30
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Общество

Отравление в «Империи пиццы». В больницах остается 22 пострадавших

За последние сутки в медучреждения после отравления едой из сети «Империя пиццы» никто не обращался. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в настоящее время в стационарах находятся 22 пострадавших: в Железнодорожной больнице находится 14 человек, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи — 5, в Национальном госпитале — 3.

Всего, по данным Минздрава, за медпомощью обратились 318 человек.

Напомним, 24 октября с пищевым отравлением обратились 12 человек. Сейчас все точки сети кафе закрыты на период эпидрасследования. По данным ЦГСЭН, заведения сети оштрафовали на 21 тысячу сомов.

Ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212070/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших превысило 300 человек
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших продолжает увеличиваться
Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 253 человек
Отравление в «Империи пиццы». Заведения сети оштрафовали на 21 тысячу сомов
Проверка точек общепита. В Минздраве ждут разрешения Минэкономики
Массовое отравление в «Империи пиццы». Минздрав сообщает о 179 пострадавших
Отравление в «Империи пиццы». Материалы переданы в прокуратуру
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 158 человек
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 118 человек
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
29 октября, пятница
11:26
Спортивные организации хотят объединить в единый департамент. Тренеры против Спортивные организации хотят объединить в единый департ...
11:20
В Кыргызстане создана платформа «За честные и справедливые выборы»
11:07
Рейтинг Садыра Жапарова немного подрос. Исследование
11:03
В Бишкеке очередной митинг против Асыл Талиповой. Требуют встречи с президентом
10:45
Отравление в «Империи пиццы». В больницах остается 22 пострадавших