Отравление в «Империи пиццы». В больницах остается 22 пострадавших

За последние сутки в медучреждения после отравления едой из сети «Империя пиццы» никто не обращался. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в настоящее время в стационарах находятся 22 пострадавших: в Железнодорожной больнице находится 14 человек, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи — 5, в Национальном госпитале — 3.

Всего, по данным Минздрава, за медпомощью обратились 318 человек.

Напомним, 24 октября с пищевым отравлением обратились 12 человек. Сейчас все точки сети кафе закрыты на период эпидрасследования. По данным ЦГСЭН, заведения сети оштрафовали на 21 тысячу сомов.

Ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.