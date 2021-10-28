В Кемине ночью выключают освещение даже на центральных улицах

В Кемине выключают освещение даже на центральных улицах. Об этом 24.kg сообщила депутат Кеминского городского Кенеша Наталья Дубинина. Без освещения ночью остается даже стратегическая автотрасса.

«Я сделала запрос в «Северэлектро» и местный РЭС, чтобы выяснить, на каком основании в городе постоянно производится отключение света. Без освещения стоит даже трасса Бишкек — Нарын — Торугарт, на которой и без того постоянно происходят ДТП и гибнут люди! Я так понимаю, новый начальник РЭС зарабатывает себе премию? Если бы лучше работали, то и таких проблем не было бы», — сказала она.

Фото Натальи Дубининой. Так ночью выглядит центр Кемина

Напомним, в конце сентября заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказал отключать уличное и рекламное освещение в городах и селах страны. Мэрия столицы решила оставить освещение центральных улиц.

Спустя неделю от этой идеи отказались. Хотя эксперты изначально предупреждали, что никакой экономии это не принесет, а скажется негативно на криминогенной ситуации.