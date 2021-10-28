23:18
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Общество

В Кемине ночью выключают освещение даже на центральных улицах

В Кемине выключают освещение даже на центральных улицах. Об этом 24.kg сообщила депутат Кеминского городского Кенеша Наталья Дубинина. Без освещения ночью остается даже стратегическая автотрасса.

«Я сделала запрос в «Северэлектро» и местный РЭС, чтобы выяснить, на каком основании в городе постоянно производится отключение света. Без освещения стоит даже трасса Бишкек — Нарын — Торугарт, на которой и без того постоянно происходят ДТП и гибнут люди! Я так понимаю, новый начальник РЭС зарабатывает себе премию? Если бы лучше работали, то и таких проблем не было бы», — сказала она.

Натальи Дубининой
Фото Натальи Дубининой. Так ночью выглядит центр Кемина

Напомним, в конце сентября заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказал отключать уличное и рекламное освещение в городах и селах страны. Мэрия столицы решила оставить освещение центральных улиц.

Спустя неделю от этой идеи отказались. Хотя эксперты изначально предупреждали, что никакой экономии это не принесет, а скажется негативно на криминогенной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212013/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Эрнест Карыбеков: Единственный выход из энергокризиса — веерные отключения
Гасите свет. Как сэкономить на счетах за электроэнергию без ущерба для комфорта
В парламенте требуют отчета министра энергетики по веерным отключениям
Наружное освещение в Бишкеке ночью отключать не будут
Запрет на освещение. Черные дороги и опасные пешеходки Чуйской области
Запрет на освещение. От сомнительной инициативы чиновников никакой экономии нет
#Простофакты. Что чиновники говорили об отключении электроэнергии
Жители села Маловодного жалуются на отключения электричества
Плановые работы. В «Северэлектро» ответили жителям, у которых нет газа и света
Хоть костры разжигай. В одном из районов Бишкека жителям отключили и свет, и газ
Популярные новости
Неделя-24. Президентское соло и&nbsp;возвращение коррупции в&nbsp;Кыргызстан Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
28 октября, четверг
23:12
День народного единства. В Бишкеке пройдет бесплатный концерт День народного единства. В Бишкеке пройдет бесплатный к...
23:02
В Кемине ночью выключают освещение даже на центральных улицах
22:37
Внимание, розыск! В Кочкор-Ате без вести пропал 58-летний Саттар Асылбаев
22:12
На пешеходной аллее выкопали траншею в районе Орто-Сайского рынка
22:03
В Бишкеке до сих пор не починили разбитый в октябре 2020-го подземный переход