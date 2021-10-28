COVID-19 в мире. Заразились более 244,9 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 550 тысяч 693 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 244 миллиона 996 тысяч 373 человека. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 703 тысячи 960), Индии (34 миллиона 215 тысяч 653), Бразилии (21 миллион 766 тысяч 168), Франции (7 миллионов 242 тысячи 180), Великобритании (8 миллионов 938 тысяч 965), России (8 миллионов 220 тысяч 975), Турции (7 миллионов 935 тысяч 977), Аргентине (5 миллионов 284 тысячи 485), Иране (5 миллионов 888 тысяч 100), Колумбии (4 миллиона 995 тысяч 694), Испании (5 миллионов 6 тысяч 675), Италии (4 миллиона 752 тысячи 368) и Германии (4 миллиона 545 тысяч 665).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 971 тысячи 538. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 663 человека. В том числе в США всего скончались 741 тысяча 231 человек, Бразилии — 606 тысяч 679, Индии — 455 тысяч 653, Мексике — 286 тысяч 888, России — 229 тысяч 672, Великобритании — 140 тысяч 462 и Италии — 131 тысяча 954.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 989 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 13 тысяч 503, Узбекистане — 184 тысячи 563, Таджикистане — 17 тысяч 486.