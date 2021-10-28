11:06
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 244,9 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 550 тысяч 693 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 244 миллиона 996 тысяч 373 человека. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 703 тысячи 960), Индии (34 миллиона 215 тысяч 653), Бразилии (21 миллион 766 тысяч 168), Франции (7 миллионов 242 тысячи 180), Великобритании (8 миллионов 938 тысяч 965), России (8 миллионов 220 тысяч 975), Турции (7 миллионов 935 тысяч 977), Аргентине (5 миллионов 284 тысячи 485), Иране (5 миллионов 888 тысяч 100), Колумбии (4 миллиона 995 тысяч 694), Испании (5 миллионов 6 тысяч 675), Италии (4 миллиона 752 тысячи 368) и Германии (4 миллиона 545 тысяч 665).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 971 тысячи 538. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 663 человека. В том числе в США всего скончались 741 тысяча 231 человек, Бразилии — 606 тысяч 679, Индии — 455 тысяч 653, Мексике — 286 тысяч 888, России — 229 тысяч 672, Великобритании — 140 тысяч 462 и Италии — 131 тысяча 954.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 989 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 13 тысяч 503, Узбекистане — 184 тысячи 563, Таджикистане — 17 тысяч 486.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211928/
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирусом болеют 1 тысяча 404 человека, 237 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР выявили 124 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 180 989
Для зараженных COVID-19 свободны 148 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 244,4 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
Коронавирусом болеют 1 тысяча 380 человек, 231 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР выявили 124 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 180 865
Популярные новости
Неделя-24. Президентское соло и&nbsp;возвращение коррупции в&nbsp;Кыргызстан Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Иностранкой себя не&nbsp;ощущаю. Геолог из&nbsp;Львова о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Иностранкой себя не ощущаю. Геолог из Львова о жизни в Кыргызстане
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
28 октября, четверг
11:02
COVID-19 в мире. Заразились более 244,9 миллиона, умерли более 4,9 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 244,9 миллиона, умерл...
10:55
Внимание, розыск! Пропала Айсулуу Сарлыкова
10:40
В Бишкеке водитель Daewoo Nexia сбил мужчину
10:35
В Чуйской области при пожаре погиб человек
10:34
Вопреки мнению бизнеса. Депутаты во второй раз приняли закон о ЧС в экономике