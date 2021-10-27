В России ожидают регистрацию детской вакцины от коронавируса

Регистрация российской детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на директора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александра Гинцбурга.

«Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации», — сказал он. По его словам, сейчас проводится фармакоэкспертиза.

До этого Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.

Ранее сообщалось, что таблетки от коронавируса в Европе могут появиться уже в ближайшее время в массовом производстве.