COVID-19. Если ребенок заболел: 10 советов

В Кыргызстане растет заболеваемость среди детей. Медики утверждают: это не коронавирус, а сезонное заболевание ОРВИ. О том, как предотвратить COVID-19 у детей и что делать, если ребенок все же заболел, 24.kg рассказали заведующая отделением острой респираторной патологии НЦОМиД, кандидат медицинских наук Динара Кабаева и заместитель директора ОЦСМ Первомайского района Диляра Искакова.
Как защитить ребенка от заражения?
В первую очередь нельзя водить ребенка в места скопления людей. В пик роста заболеваемости не стоит ходить с детьми в торговые центры. Дети могут заразиться от взрослых. Сейчас идет сезон острых респираторных вирусных инфекций. В период эпидемии в детских садах и школах должны быть санитарные пропускники, то есть, если ребенок чихает или кашляет, его нельзя допускать к занятиям в группе или классе.
Если ребенок заболел, его следует оставить дома, не водить в детский сад и не отпускать в школу.
Родители должны научить ребенка одеваться по погоде, потому что одним из факторов простуды является переохлаждение. Если в семье кто-то заболел коронавирусом, ребенка нужно оградить от контактов с этим человеком. Обязательное условие — носить маску.
Насколько COVID-19 опасен для детей?
Коронавирус опасен как для взрослых, так и детей. Эта болезнь может дать осложнения в виде пневмонии и привести к летальному исходу.
В медицинской литературе указывается, что дети переносят COVID-19 в легкой форме, но это не всегда так.
В 2020 году в НЦОМиД развернули красную зону для детей, болеющих коронавирусом. Среди них были пациенты, у которых болезнь протекала в среднетяжелой и тяжелой формах.
Как определить, что у ребенка коронавирус? Какие симптомы должны насторожить?
Отличить коронавирус от ОРВИ сложно. Эти болезни протекают в одинаковой форме и передаются воздушно капельным путем.
Симптомы коронавируса у детей такие же, как и у взрослых: сухой кашель, температура, слабость.
К сожалению, маленькие дети не могут жаловаться на отсутствие вкуса или запаха. Об этом могут сказать только дети подросткового возраста.
При появлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу и проконсультироваться. Нельзя заниматься самолечением. Отличить коронавирус от ОРВИ может только ПЦР-диагностика.
Отличается ли лечение от коронавируса для детей и взрослых? Как именно?
В основном все принципы лечения детей и взрослых одинаковы. Единственное, детям антикоагулянты назначаются более осторожно. Перед назначением таких препаратов у детей берут анализ крови на свертывание.
Что делать, если ребенок заболел, как не допустить усугубления ситуации?
Родителям нужно обратить внимание на состояние ребенка: он стал вялым, пропал аппетит, капризничает. Обязательно обратитесь к врачу.
Нельзя игнорировать жалобы на слабость и недомогание. Осложнения могут начаться даже после легкой стадии заболевания.
Если ребенок чувствует себя удовлетворительно, у него невысокая температура, рекомендуется отпаивать его теплой водой или чаем.
Какие лекарства нельзя принимать детям?
Детям вообще нельзя самостоятельно назначать лекарства. Тот же парацетамол медики назначают исходя из веса ребенка. Даже витамины могут дать аллергическую реакцию. В малой дозировке парацетамол не поможет, в большой — отрицательно скажется на организме.
Ели улучшение не наступает, нужно ли подключать антибиотики?
Антибиотики тоже нельзя давать ребенку при вирусной инфекции. Это противопоказано. Только врачи в ЦСМ могут их назначать. Каждый родитель должен знать врача, к которому он прикреплен, для этого можно позвонить в регистратуру поликлиники.
Нужно ли вакцинировать ребенка?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать детей от гриппа. Вакцин для детей от COVID-19 в Кыргызстане нет. Не надо бояться плановых прививок. Важно понимать, что коронавирус не протекает один, есть сопутствующие заболевания — ОРВИ.
Требуется ли ребенку реабилитация после выздоровления от коронавируса?
Да, детям тоже нужна реабилитация. В частности, нужно делать дыхательную гимнастику. В теплое время детей нужно вывозить на озеро, на природу. В таких местах у детей повышается гемоглобин, что благотворно влияет на иммунную систему. При этом реабилитация назначается строго индивидуально.
Какие витамины ребенку нужно пить, чтобы минимизировать вероятность заражения коронавирусом?
Специальных витаминов для профилактики коронавируса нет. Но можно пропить витамины С или D.
Чтобы укрепить организм и повысить сопротивляемость вирусам ребенок должен спать по восемь часов в сутки, хорошо питаться: в рационе должны быть мясо, птица, рыба, фрукты и овощи.
Минеральные вещества содержатся также в сухофруктах.