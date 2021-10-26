COVID-19. Если ребенок заболел: 10 советов

В Кыргызстане растет заболеваемость среди детей. Медики утверждают: это не коронавирус, а сезонное заболевание ОРВИ. О том, как предотвратить COVID-19 у детей и что делать, если ребенок все же заболел, 24.kg рассказали заведующая отделением острой респираторной патологии НЦОМиД, кандидат медицинских наук Динара Кабаева и заместитель директора ОЦСМ Первомайского района Диляра Искакова.

1 Как защитить ребенка от заражения? В первую очередь нельзя водить ребенка в места скопления людей. В пик роста заболеваемости не стоит ходить с детьми в торговые центры. Дети могут заразиться от взрослых. Сейчас идет сезон острых респираторных вирусных инфекций. В период эпидемии в детских садах и школах должны быть санитарные пропускники, то есть, если ребенок чихает или кашляет, его нельзя допускать к занятиям в группе или классе. Если ребенок заболел, его следует оставить дома, не водить в детский сад и не отпускать в школу. Родители должны научить ребенка одеваться по погоде, потому что одним из факторов простуды является переохлаждение. Если в семье кто-то заболел коронавирусом, ребенка нужно оградить от контактов с этим человеком. Обязательное условие — носить маску.

2 Насколько COVID-19 опасен для детей? Коронавирус опасен как для взрослых, так и детей. Эта болезнь может дать осложнения в виде пневмонии и привести к летальному исходу. В медицинской литературе указывается, что дети переносят COVID-19 в легкой форме, но это не всегда так. В 2020 году в НЦОМиД развернули красную зону для детей, болеющих коронавирусом. Среди них были пациенты, у которых болезнь протекала в среднетяжелой и тяжелой формах.

3 Как определить, что у ребенка коронавирус? Какие симптомы должны насторожить? Отличить коронавирус от ОРВИ сложно. Эти болезни протекают в одинаковой форме и передаются воздушно капельным путем. Симптомы коронавируса у детей такие же, как и у взрослых: сухой кашель, температура, слабость. К сожалению, маленькие дети не могут жаловаться на отсутствие вкуса или запаха. Об этом могут сказать только дети подросткового возраста. При появлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу и проконсультироваться. Нельзя заниматься самолечением. Отличить коронавирус от ОРВИ может только ПЦР-диагностика.

4 Отличается ли лечение от коронавируса для детей и взрослых? Как именно? В основном все принципы лечения детей и взрослых одинаковы. Единственное, детям антикоагулянты назначаются более осторожно. Перед назначением таких препаратов у детей берут анализ крови на свертывание.

5 Что делать, если ребенок заболел, как не допустить усугубления ситуации? Родителям нужно обратить внимание на состояние ребенка: он стал вялым, пропал аппетит, капризничает. Обязательно обратитесь к врачу. Нельзя игнорировать жалобы на слабость и недомогание. Осложнения могут начаться даже после легкой стадии заболевания. Если ребенок чувствует себя удовлетворительно, у него невысокая температура, рекомендуется отпаивать его теплой водой или чаем.

6 Какие лекарства нельзя принимать детям? Детям вообще нельзя самостоятельно назначать лекарства. Тот же парацетамол медики назначают исходя из веса ребенка. Даже витамины могут дать аллергическую реакцию. В малой дозировке парацетамол не поможет, в большой — отрицательно скажется на организме.

7 Ели улучшение не наступает, нужно ли подключать антибиотики? Антибиотики тоже нельзя давать ребенку при вирусной инфекции. Это противопоказано. Только врачи в ЦСМ могут их назначать. Каждый родитель должен знать врача, к которому он прикреплен, для этого можно позвонить в регистратуру поликлиники.

8 Нужно ли вакцинировать ребенка? Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать детей от гриппа. Вакцин для детей от COVID-19 в Кыргызстане нет. Не надо бояться плановых прививок. Важно понимать, что коронавирус не протекает один, есть сопутствующие заболевания — ОРВИ.

9 Требуется ли ребенку реабилитация после выздоровления от коронавируса? Да, детям тоже нужна реабилитация. В частности, нужно делать дыхательную гимнастику. В теплое время детей нужно вывозить на озеро, на природу. В таких местах у детей повышается гемоглобин, что благотворно влияет на иммунную систему. При этом реабилитация назначается строго индивидуально.