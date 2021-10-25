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Общество

В Бишкеке определили лучшего водителя троллейбуса

В Бишкеке определили лучшего водителя троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Па ее данным, конкурс прошел на специально оборудованном полигоне Бишкекского троллейбусного управления по инициативе мэрии.

За звание лучшего водителя троллейбуса боролись 11 водителей. Первое место занял водитель троллейбусного маршрута № 14 Фархад Жаныбек уулу, второе место за водителем маршрута № 11 Кубанычем Байматовым и третье место занял водитель маршрута № 7 Атай Огонбаев.

«Конкурс проходил в два этапа. В первой части водители сдали экзамены по ПДД, знаниям должностной инструкции и техническому устройству троллейбусов. Ко второй части допустили успешно прошедших первую. Водители прошли полосу препятствий и показали свое мастерство за рулем троллейбуса», — отметили в мэрии.

Основная цель конкурса — повышение качества и культуры обслуживания пассажиров и уважительного отношения к доверенной технике и пассажирам. Для участников — это возможность повысить свой разряд. Первой тройке он будет присвоен автоматически.

В мэрии добавили, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе во всех транспортных предприятиях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211527/
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