Кыргызстанец Адилет Жумабеков стал участником проекта «Голос» в России

Кыргызстанец Адилет Жумабеков прошел слепые прослушивания в российской версии вокального проекта «Голос». Видео выступления опубликовано на YouTube-канале The Voice Russia.
В конце номера к нему повернулись три наставника — Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин. Кыргызстанец исполнил композицию End Of The Road группы Boyz II Men.
Адилет Жумабеков признался, что был бы рад, если бы к нему повернулся и один человек. Он решил стать частью команды певца Димы Билана. «Мне кажется, что по духу, моему характеру мне ближе Дима Билан», — сказал он.
И отметил, что посвятил это выступление своей маме.
Ранее кыргызстанец Александр Волкодав также прошел слепые прослушивания в российской версии вокального проекта «Голос».