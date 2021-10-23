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Общество

Кыргызстанец Адилет Жумабеков стал участником проекта «Голос» в России

Кыргызстанец Адилет Жумабеков прошел слепые прослушивания в российской версии вокального проекта «Голос». Видео выступления опубликовано на YouTube-канале The Voice Russia.

В конце номера к нему повернулись три наставника — Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин. Кыргызстанец исполнил композицию End Of The Road группы Boyz II Men.

«Это было очень крепкое выступление. Диме (Билану) даже в какой-то момент показалось, что вы носитель языка. Настолько вы были свободны, органичны в этой музыке. И я очень рада, что вы в проекте, несмотря на то, что я не повернулась», — отметила наставница проекта Пелагея.

Адилет Жумабеков признался, что был бы рад, если бы к нему повернулся и один человек. Он решил стать частью команды певца Димы Билана. «Мне кажется, что по духу, моему характеру мне ближе Дима Билан», — сказал он.

И отметил, что посвятил это выступление своей маме.

Ранее кыргызстанец Александр Волкодав также прошел слепые прослушивания в российской версии вокального проекта «Голос».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211364/
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