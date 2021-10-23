В Бишкеке 23 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +11 градусов. День уменьшился до 10 часов 43 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-19.00 — отрезок улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда».

Памятные даты

Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013-го в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику — Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.

Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии.

Результатом обсуждений стало принятие 23 октября 2013 года программы по сохранению уникального животного, оформленной в виде декларации. Дата принятия этой Бишкекской декларации и выбрана в качестве даты для учреждения сегодняшнего праздника.

Открытие российской авиабазы «Кант»

Фото 24.kg. Авиабаза «Кант»

В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Кыргызстаном о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003-го.

В 2009 году президенты КР и РФ Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории республики и размещение дополнительного российского воинского контингента.

Люди, которые меняли мир

Родился Яков Логвиненко

Фото foto.kg. Яков Логвиненко

Родился 23 октября 1895 года в Пишпеке. Активный борец за советскую власть в Семиречье и Киргизии.

Командир 1-го Пишпекского советского полка. Под его командованием в 1918-м подавлен Беловодский мятеж.

В 1919 году Якова Логвиненко назначили начальником гарнизона Пишпека, позднее — военкомом Семиреченского тракта.

Скончался 9 апреля 1933-го. Похоронен в Дубовом парке в братской могиле с красногвардейцами.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился писатель Жунай Мавлянов

Фото из интернета. Жунай Мавлянов

Родился 23 октября 1923 года в селе Кош-Тюбе Ошской области. Заслуженный учитель Киргизской ССР, ветеран ВОВ.

Начал свой творческий путь в 1948-м. В 1960 году вышел сборник его стихов «Журок» («Сердце»).

После трех сборников стихов полностью перешел к прозе. Автор рассказов «Мой дневник» (1967), «Дай руку» (1969), «Молния» (1972), «Хлеб» (1973), «Жизнь» (1979), «Мать» (1983), «Я и мои односельчане» (1985), повестей «Что с тобой, Бекиш?» (1964), «Ожидание» (1966), романов «Ясное небо» (1972), «Высота» (1977), «Невозвратные годы» (1995).

По мотивам повести «Арча с одинокой веткой» снят фильм (1966).

Имя Жуная Мавлянова присвоено лицею-интернату в Кербене Аксыйского района (1994). Его именем названа улица в Бишкеке.

Погиб 25 ноября 2003-го.

Родился поэт и драматург Жалил Садыков

Фото из интернета. Жалил Садыков

Родился 23 октября 1932 года в селе Кичи-Кемин. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор. Печатался с 1950-го. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других. С 1980 года возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты». Автор слов гимна Кыргызстана. В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие. Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

Умер в 2010-м в возрасте 77 лет.