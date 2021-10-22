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Общество

Мэрия Кара-Балты просит бизнесменов отключить освещение витрин и вывесок

Мэрия Кара-Балты обратилась к жителям и бизнесменам города с просьбой экономить электроэнергию. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба муниципалитета.

«В связи со сложившейся с накоплением воды в Токтогульском водохранилище ситуацией, в целях успешного прохождения осенне-зимнего периода просим вас рассмотреть возможность экономно использовать электрическую энергию. Своевременно заготавливать топливный уголь. Проводить работы по отключению архитектурного, рекламного и витринного освещения (кроме аварийного), а также переводить электрическое отопление на другой альтернативный вид топлива», — говорится в сообщении.

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Напомним, в конце сентября заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказал отключать уличное и рекламное освещение в городах и селах страны. Мэрия столицы решила оставить освещение центральных улиц.

Спустя неделю от этой идеи отказались. Хотя эксперты изначально предупреждали, что никакой экономии это не принесет, а скажется негативно на криминогенной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211334/
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