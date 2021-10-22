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Общество

Минздрав решил выйти из учредителей Горздрава Бишкека. Зачем?

Минздрав намерен выйти из состава учредителей городского управления здравоохранения мэрии Бишкека (ГУЗ) и направил соответствующее письмо в муниципалитет. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Виктория Мозгачева.

По ее словам, в Минздраве планируют открыть свое управление по здравоохранению города. Но юридически вопрос еще не решен, поэтому все работает пока по-прежнему.

«Финансирование сектора здравоохранения идет на республиканском уровне. Все закреплено за министерством, в том числе назначения и увольнения. За нами была только координация. Плюс у нас есть несколько городских медучреждений, которые мы ремонтируем, оплачиваем им комуслуги, приобретаем машины скорой помощи, выплачиваем доплаты медработникам за счет городского бюджета. На здравоохранение город тратит около 300 миллионов сомов в год. ГУЗ — это структура мэрии», — пояснила Виктория Мозгачева.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев посетовал, что ГУЗ подчиняется не ему, а мэрии. «В итоге шло двойное согласование. В течение нескольких дней я заберу горздрав, и тогда я буду сам отвечать за состояние здравоохранения в Бишкеке», — сказал чиновник.

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Глава ГУЗ Бактыгуль Исмаилова отметила, что в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.

«Минздрав определяет политику и работает на всю республику, назначает, увольняет, накладывает дисциплинарные взыскания и финансирует деятельность организаций здравоохранения. Организации здравоохранения Бишкека находятся в его подчинении. Наше управление, по сути, только координирует работу. Даже если в Минздраве будет создано новое управление, мы будем так же тесно сотрудничать и друг другу помогать», — сказала она 24.kg.

Отметим, что учредителей ГУЗ всего двое — мэрия Бишкека и Минздрав.

Остается непонятным вопрос создания нового управления в Минздраве с учетом сокращения численности госаппарата.

Ранее сообщалось, что под сокращение попадут министерства, госкомитеты, административные ведомства и МСУ, находящиеся в ведении главы государства. При сокращении 30 процентов, то есть около 10-11 тысяч госслужащих, государство сэкономит более 2 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211306/
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