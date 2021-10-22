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Общество

Пять тысяч сомов за тонну. Цены на уголь на объездной дороге завышают

Цены на уголь на объездной дороге завышают, продают его по 5 тысяч сомов за тонну. Об этом сообщили в Госагентстве антимонопольного регулирования.

По его данным, сотрудники ведомства провели рейд и вынесли предупреждения реализаторам твердого топлива. Предельная цена на уголь для населения должна составлять 4 тысячи 400 сомов, с погрузкой — 4 тысячи 500 сомов.

Провели также разъяснительные беседы с продавцами о введении государственного регулирования цен на уголь и реализации его потребителям по установленным ценам. Их предупредили об ответственности при завышении цен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211300/
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