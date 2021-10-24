Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

26-29 октября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26-29 октября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

14-27 октября. Выставка к 80-летию кыргызского кино

Представлено более 100 работ, выполненных в разных техниках: графики, живописи, скульптуры и керамики. Более 90 процентов выставляются на обозрение публики впервые и сделаны специально для этой экспозиции. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

21-30 октября. Фотовыставка «Дружба — это...»

Автор — Анна Карамурзина.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 19.00-24.00.

19 октября — 4 ноября. Персональная выставка Асаналы Бейшенова

Асаналы Бейшенов работает в различных жанрах — портрет, пейзаж, натюрморт. Он активно участвует в многочисленных пленэрах, поездках по республике и за рубеж. Его работы, которые узнаваемы по особой цветовой гамме, стали явлением в кыргызской живописи, их приобретают различные музеи и галереи. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

21 октября — 4 ноября. Выставка заслуженного деятеля искусства Туркменской ССР Орадова Шыхдурды

В его картинах изображена жизнь людей и ценность традиций казахского народа, которые пронесены сквозь призму времени.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

22 октября — 14 ноября. Фотовыставка «Власть чувств. Германия 19|19»

Выставка познакомит посетителей с 20 эмоциональными состояниями человека, даст

наглядное представление об истории демократии и диктатуры в Германии, проследит не

только константы и переломы, но и конъюнктуру этих эмоций за последние 100 лет.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

25-31 октября. Ш оу-программа для детей «Хеллоуин»

В программе увлекательные квесты в городе профессий, мастер-классы по «страшной» тематике, а также конкурс костюмов.

ТСРЦ «Технопарк», 15.00.

27 октября — 17 ноября. Выставка «Десять остановок на Шелковом пути, II часть»

Эта экспозиция четвертая в серии, приуроченной к 30-летнему юбилею галереи.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

28 октября. Спектакль «Предложение»

Актеры Gala-театра представят пьесу Антона Чехова.

Винное место «Винтаж» (улица Раззакова), 18.00.

28 октября. Кинопремьеры

«Последняя дуэль» (драма). Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. «Кощей. Начало» (мультфильм). В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк... Его зовут Кощей. «Мы — монстры 2» (мультфильм). Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу. Но как раз во время церемонии возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями. Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение.

«Аяш» (комедия). Бакыт и Каныкей разводятся. Но чтобы развестись они вынуждены поехать на Иссык-Куль, так как они зарегистрированы там. Во дворе дома у них ломается машина, и на выручку к ним с предложением довезти приходит семья Койчубековых, которые тоже собирались туда же. Те вынуждены согласиться, потому что потеряли много времени. Единственная загвоздка — Койчубековы не совсем обычная семья.

29 октября — 12 ноября. Выставка «Мир глазами детей дождя»

Вниманию бишкекчан представят работы троих детей с аутизмом. Их объединяет любовь к рисунку и живописи, детское восприятие окружающего мира, смелость, легкость и живость. Подробнее

Русский дом в Бишкеке ,15.00.