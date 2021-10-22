В Великобритании издана книга о Курманджан датке на английском языке

Британское издательство Hertfordshire Press опубликовало поэму кыргызской поэтессы Бубайши Арстанбековой о Курманджан датке на английском языке Queen Kurmanjan of the Mountains. Об этом 24.kg сообщили в издательстве.
В поэме кыргызская поэтесса отражает путь исторической личности через призму национальных устоев, обычаев, описывая жизнь Курманджан вплоть до проводов героини в последний путь.
«Книга хорошо раскрывает главную идею, что каждая женщина достойна и может стать великой личностью, сделав значимый вклад в развитие своей страны», — отметили в Hertfordshire Press.
Одна из главных целей поэмы — вдохновить и мотивировать современных девушек и женщин.
Бубайша Арстанбекова писала эту поэму около девяти лет. Как говорит сама поэтесса, непросто ей далось написать о сильной личности, которая защищала свой народ, пожертвовав своим сыном ради спокойствия своего народа. Автор называет ее «матерью кыргызов».
Поэма стала популярной не только в Кыргызстане, но и за рубежом.
Презентация книги Queen Kurmanjan of the Mountains состоится в Ташкенте в декабре в рамках Open Eurasian Literary Festival & Book Forum.