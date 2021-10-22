В Великобритании издана книга о Курманджан датке на английском языке

Британское издательство Hertfordshire Press опубликовало поэму кыргызской поэтессы Бубайши Арстанбековой о Курманджан датке на английском языке Queen Kurmanjan of the Mountains. Об этом 24.kg сообщили в издательстве.

В поэме кыргызская поэтесса отражает путь исторической личности через призму национальных устоев, обычаев, описывая жизнь Курманджан вплоть до проводов героини в последний путь.

«Книга хорошо раскрывает главную идею, что каждая женщина достойна и может стать великой личностью, сделав значимый вклад в развитие своей страны», — отметили в Hertfordshire Press.

Одна из главных целей поэмы — вдохновить и мотивировать современных девушек и женщин.

Бубайша Арстанбекова писала эту поэму около девяти лет. Как говорит сама поэтесса, непросто ей далось написать о сильной личности, которая защищала свой народ, пожертвовав своим сыном ради спокойствия своего народа. Автор называет ее «матерью кыргызов».

Фото Hertfordshire Press. Обложка Queen Kurmanjan of the Mountains

Поэма стала популярной не только в Кыргызстане, но и за рубежом.

Презентация книги Queen Kurmanjan of the Mountains состоится в Ташкенте в декабре в рамках Open Eurasian Literary Festival & Book Forum.