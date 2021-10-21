В Бишкеке проходят рейды по топливным базам. Контролируют цены на уголь

В Бишкеке проходят рейды по топливным базам. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, проверка прошла на топливных базах Ленинского района на улице Мурманской, а также «Ак-Жол», «Торг-Синтез», «Береке» и «Беш Сары».

«С владельцами топливных баз провели разъяснительную беседу о недопущении превышения предельного уровня цен на уголь для населения в 4 тысячи 400 сомов, с учетом погрузки — 4 тысячи 500 сомов», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что подобную проверку проведут и среди поставщиков.

Напомним, кабинет министров ввел регулирование цен на уголь.