18:13
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке проходят рейды по топливным базам. Контролируют цены на уголь

В Бишкеке проходят рейды по топливным базам. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, проверка прошла на топливных базах Ленинского района на улице Мурманской, а также «Ак-Жол», «Торг-Синтез», «Береке» и «Беш Сары».

«С владельцами топливных баз провели разъяснительную беседу о недопущении превышения предельного уровня цен на уголь для населения в 4 тысячи 400 сомов, с учетом погрузки — 4 тысячи 500 сомов», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что подобную проверку проведут и среди поставщиков.

Напомним, кабинет министров ввел регулирование цен на уголь. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211202/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Регулирование цен на уголь обсудили в парламенте
Минэнерго хочет построить обогатительную фабрику на угольном разрезе Кара-Кече
Введено временное государственное регулирование цен на уголь сроком на 90 дней
Мэрия Бишкека заверяет, что запасов угля в городе достаточно
В Бишкеке проводят мониторинг цен на уголь​
Торгуйтесь. В «Кыргызкомуре» рассказали, как перекупщики завышают цены на уголь
Как нам пережить зиму: пугают проблемы с поставкой угля и рост цен
В Бишкеке 4 тысячи 105 малоимущих семей получат денежную компенсацию взамен угля
В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса
Загрязнение воздуха в Бишкеке от ТЭЦ составляет 14 процентов
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях жалуются на&nbsp;&laquo;странный&raquo; вирус у&nbsp;детей в&nbsp;Бишкеке. Что говорят медики В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Что говорят медики
Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости
Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев Как получить Green Сard. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке остановили незаконное строительство В Бишкеке остановили незаконное строительство
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
21 октября, четверг
18:05
На развитие туризма в Кыргызстане выделят 1 миллиард сомов На развитие туризма в Кыргызстане выделят 1 миллиард со...
18:01
Привился от COVID-19? В каких магазинах и кафе Бишкека дадут скидку
17:56
В Бишкеке проходят рейды по топливным базам. Контролируют цены на уголь
17:48
Инвентаризация. При рассмотрении закона об НКО Минюст нарушил регламент
17:46
Везде мусор. Акылбек Жапаров предложил акимам и мэрам прочитать книгу Ли Куана Ю