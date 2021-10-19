Все дорожает. Кабмин предлагает новый перечень продуктов для регулирования цен

Кабинет министров предлагает утвердить новый перечень продуктов, на которые распространяется государственное регулирование цен. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Интересно, что проект разработан, в том числе, для приведения в соответствие с законом о чрезвычайной ситуации в экономике. Но сам законопроект еще не утвержден ни Жогорку Кенешем, ни президентом.

Документом предлагается из перечня социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке Кыргызстана, исключить непродовольственные товары. Отмечается, что их ввели в перечень в период пандемии и образовавшего дефицита. Кроме того, Минэкономики предложило убрать из перечня овощи и фрукты, рыбу и рыбопродукты, детское питание, чай и соль. В ведомстве отмечают, что госрегулирование цен на них не имеет смысла, потому что эти продукты всегда представлены на рынке в широком ассортименте.

В итоге перечень продуктов, цены на которые может регулировать государство, предлагается сделать таким: