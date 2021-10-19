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Экономика

Все дорожает. Кабмин предлагает новый перечень продуктов для регулирования цен

Кабинет министров предлагает утвердить новый перечень продуктов, на которые распространяется государственное регулирование цен. Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Интересно, что проект разработан, в том числе, для приведения в соответствие с законом о чрезвычайной ситуации в экономике. Но сам законопроект еще не утвержден ни Жогорку Кенешем, ни президентом.

Документом предлагается из перечня социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке Кыргызстана, исключить непродовольственные товары. Отмечается, что их ввели в перечень в период пандемии и образовавшего дефицита. Кроме того, Минэкономики предложило убрать из перечня овощи и фрукты, рыбу и рыбопродукты, детское питание, чай и соль. В ведомстве отмечают, что госрегулирование цен на них не имеет смысла, потому что эти продукты всегда представлены на рынке в широком ассортименте.

В итоге перечень продуктов, цены на которые может регулировать государство, предлагается сделать таким:

  • пшеничная мука I сорта;
  • хлеб из пшеничной муки I сорта и лепешки;
  • молоко жирностью 2,5-3,2 процента;
  • масло растительное подсолнечное;
  • масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента без наполнителей и растительных жиров);
  • мясо (говядина и баранина, кроме бескостного мяса);
  • сахар-песок;
  • рис (белый шлифованный);
  • макаронные изделия (вермишель, спагетти и рожки);
  • яйца куриные;
  • уголь;
  • бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо;
  • сжиженный газ;
  • минеральные удобрения;
  • корма (сено и солома).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210842/
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