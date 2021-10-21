Актрису из шоу про Виталия Наливкина на YouTube Ларису Кривоносову приговорили к трем месяцам колонии. Об этом сообщили российские СМИ.

Фото из интернета. Актрису из сериала про чиновника Наливкина приговорили к трем месяцам тюрьмы

По их данным, она играла роль официального представителя МВД Марины Вульф в интернет-сериале про вымышленного политика Виталия Наливкина. Ближайшие три месяца актриса проведет в исправительной колонии общего режима.

В апреле 2017 года обвиняемая условно-досрочно освободилась из исправительного учреждения Хабаровского края, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако затем снова стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

Напомним, Лариса Кривоносова в роли Марины Вульф пародировала официального представителя МВД Ирину Волк во время съемок интернет-сериала о похождениях вымышленного политика из Уссурийска Виталия Наливкина. После выхода нескольких серий скетч-шоу мировой суд назначил женщине 10 суток ареста и 1 тысячу рублей штрафа за ношение формы сотрудника полиции.

Однако позже в УМВД России по Приморскому краю пояснили, что женщине дали 10 суток не за ношение полицейской формы, а за нарушение режима административного надзора.