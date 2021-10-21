Всплеск COVID-19. В Москве ввели новые жесткие ограничения

В Москве из-за распространения COVID-19 установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни город достигнет исторических пиков заболеваемости COVID-19.

На этот период введут следующие меры:

приостанавливается работа всех предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости, при этом доставка не ограничивается. Рестораны и кафе могут работать навынос;

приостанавливается оказание госуслуг в центрах «Мои документы», кроме срочной регистрации актов гражданского состояния;

в школах и детских садах объявят каникулы. Работа кружков и секций приостанавливается. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, организуют дежурные группы. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут работать только дистанционно;

медорганизации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме;

допуск в театры и музеи будет осуществляться только по QR-кодам и в масках при заполняемости не более 50 процентов;

массовые мероприятия можно проводить только по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по городу.

По завершении нерабочих дней для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснется переболевших и вакцинированных.

Отметим, что всего в столице России коронавирусом заболели 1 миллион 745 тысяч 681 человек, выздоровели 1 миллион 548 тысяч 573, скончались — 30 тысяч 458 граждан.