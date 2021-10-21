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Общество

Еще одному водителю троллейбуса в Бишкеке сделали взыскание

Водителю троллейбуса с бортовым номером 1813 маршрута № 14 объявлено замечание. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По факту нарушения ПДД на улице Ахунбаева отдел безопасности движения провел разъяснительную беседу по соблюдению правил с водителем троллейбуса. «При повторном нарушении будут приняты строгие меры», — отметили в мэрии.

Ранее читатель прислал видео, где троллейбус закрыл полосу движения, создав аварийную ситуацию.

Напомним, еще один водитель троллейбуса получил выговор за драку. До этого сообщалось, что водитель маршрутки № 199 в Бишкеке перегородил путь троллейбусу, затем начал скандалить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211168/
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