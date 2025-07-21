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Общество

В Бишкеке автобус выехал на встречку. Комментарий мэрии

В мэрии Бишкека прокомментировали случай с автобусом № 216, который выехал на встречную полосу и заблокировал движение транспорта.

«20 июля 2025 года примерно в 15.00 зафиксировано нарушение правил дорожного движения, совершенное водителем автобуса маршрута № 216, государственный номер 01KG314AZ, марки ZhongTong. Водитель Таалай Суюндуков допустил грубое нарушение, выехав на встречную полосу движения, проигнорировав требования ПДД», — сообщают в мэрии.

Отмечается, что по факту сотрудниками технического надзора муниципального управления составлен административный протокол. Кроме того, установлено, что водитель без уважительной причины и без предварительного уведомления не вышел на работу, что является нарушением трудовой дисциплины.

«Специальная дисциплинарная комиссия МП «Бишкекский городской транспорт» рассмотрело инцидент. По итогам принято решение о временном отстранении водителя от исполнения должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337002/
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