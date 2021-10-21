В Токмаке начали подавать отопление. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, с сегодняшнего дня ожидается значительное понижение температуры, поэтому филиал «Токмокское предприятие теплоснабжения» начинает отопительный сезон. По городу будут дежурить аварийные бригады.

«Напоминаем, что нужно сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов. Это ускорит процесс поступления тепла в квартиры горожан», — говорится в сообщении.

В случае порывов или провалов дорожных покрытий нужно сообщить в аварийную службу по телефонам: 0557557812, 0557557210.