Нет кроватей и туалета. Правозащитники об ужасных условиях в ИВС Чон-Алая

Условия в ИВС Чон-Алайского РОВД не соответствуют стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, сотрудники ведомства провели мониторинг учреждения в рамках проекта «Караван права» («Укук кербени»). Выявлено, что изолятор не соответствует установленным законодательством стандартам, а также не имеет ванной комнаты, душевого помещения и туалета.

«Кроме того, в камерах ИВС отсутствуют кровати для следственно-задержанных, они вынуждены спать на матрацах, которые им приносят из дома. Лекарства в аптечке с истекшим сроком годности. Надзор со стороны районной прокуратуры не осуществляется», — отметили правозащитники.

В Кыргызстане институт омбудсмена с 4 октября по 4 ноября проводит «Караван права». Проект посвящен Международному дню защиты прав человека, который отмечается 10 декабря. В течение месяца представители института акыйкатчи будут выезжать в регионы республики, где встретятся с гражданами. Они будут принимать заявления и жалобы, предоставлять необходимые юридические консультации.