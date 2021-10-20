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Общество

Планирование посевов может частично решить проблему нехватки поливной воды

Планирование посевов может частично решить проблему нехватки поливной воды. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Ассоциации развития агропромышленного комплекса Туратбек Укубаев.

По его словам, в Кыргызстане достаточно воды. «Мы просто не умеем с ней должным образом обращаться. Тут вопрос ее сохранения и правильного использования. И здесь надо говорить и о планировании посевов. В советское время это было нормой. Но сейчас каждый фермер самостоятельно планирует посевы. Например, на одном водовыпуске все сочтут необходимым посадить кукурузу. Это значит, что всем в одно время надо будет дружно поливать. Всем вода будет нужна одномоментно. А это невозможно. Никакая система не выдержит», — сказал он.

По его словам, нужно изменить планирование посевов с учетом имеющегося объема воды. «Чем плановее, растянутее будет полив, тем и нужда в воде будет в разное время. Но рекомендации, планы, прогнозы на следующий год отсутствуют, недоступны для того, чтобы на уровне местных сообществ принимать решение: сколько и каких культур можно посеять на имеющийся объем воды», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211019/
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