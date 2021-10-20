Лицензия на использование подземных вод обойдется фермеру в 100 тысяч сомов

Получение лицензии на использование подземных вод обойдется фермеру в 100 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции сообщила юрист Ассоциации развития агропромышленного комплекса Алия Абасканова.

По ее словам, обязательное лицензирование использования подземных вод прописано в законе о недрах.

«Но сам процесс получения лицензии затруднителен для фермера. Это можно сделать только в Бишкеке, многие фермеры из регионов вынуждены ехать в столицу. Кроме того, чтобы получить лицензию, фермер нуждается в юридическом сопровождении, это тоже затраты. В среднем ему потребуется около 100 тысяч сомов», — отметила она.

За все время выдано 500 лицензий. В то время как зарегистрировано 462 тысячи фермерских хозяйств. Алия Абасканова

Исполнительный директор правления ассоциации Рустамжан Балтабаев добавил, что отмена лицензирования находится в компетенции Министерства энергетики и промышленности, так как данные вопросы регулируются кодексом о недрах. «Мы обращались с письмами в ведомство — ранее это был ГКПЭН. Они ответили, что «отсутствие надзора за соблюдением мер по охране вод может привести к загрязнению, засорению и истощению». И насколько нам известно, и у министерства позиция остается такой», — сказал он.

Председатель правления ассоциации Туратбек Укубаев добавил, что Минэнерго не хочет отменять лицензирование, но готово рассмотреть процесс упрощения лицензирования в части подземных вод.

«Мы предложили отменить лицензирование и отдать учет скважин непосредственно органам местного самоуправления. Пусть та оплата за использование воды, бурение скважин идет в местные бюджеты. Тогда местные органы власти будут регистрировать скважины, обходить и контролировать качество их эксплуатации, так как будут заинтересованы в пополнении бюджета», — отметил он.

Что касается истощения вод, Туратбек Укубаев добавил, что использование скважин будет сезонным, в зимнее время будет происходить восстановление.

Кыргызстан должен использовать в полной мере те преимущества, которые нам дала природа. И дать возможность каждому фермеру самостоятельно создать свою местную систему орошения. Туратбек Укубаев

«И я бы даже рекомендовал всем фермерам изучить этот вопрос и не рассчитывать в полной мере на государство. Государство сегодня не в состоянии дать необходимый объем поливной воды. Это надо признать. И ближайшие несколько лет проблема нехватки поливной воды будет оставаться острой, каждому фермеру надо подумать, как выходить из этой ситуации», — добавил он.