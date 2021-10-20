Маловодье. Фермеры могут отказаться сеять в следующем году сахарную свеклу

Фермеры могут отказаться сеять в следующем году сахарную свеклу. Об этом на пресс-конференции сообщила член Ассоциации развития агропромышленного комплекса, директор колхоза имени Энгельса Анара Асадова.

Она отметила, что из-за засухи и маловодья фермеры в этом году понесли большой урон.

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«Очень многие не смогут выплатить кредиты. Это все потому, что было мало воды. К тому же часть воды просто теряется при транспортировке. В этом году прочистили около семи километров БЧК, и то, только с одной стороны. Говорят, что заложили на следующий год 10 километров. Это ничто. Внутрихозяйственные сети остались бесхозными, когда-то проложенные лотки приходят в негодность, их никто не меняет, вода просто уходит в землю», — отметила она.

Анара Асадова добавила, что помимо восстановления оросительной системы, необходимо отменить лицензирование использования подземных вод для сельхознужд. «Сегодня эта вода нужна. Для фермеров надо решать проблемы. В этом году мы не получили планируемого урожая. Но за счет того, что мы крупное хозяйство, как-то выходим из ситуации. Но даже я, крупный фермер, сижу и думаю, буду ли на следующий год сеять культуру, которая требует много воды. Я сею сахарную свеклу. В Кыргызстане всего два сахарных завода, которые обеспечивают сахаром страну на 60 процентов. Если я об этом думаю, то мелкий фермер подавно. Тогда заводы недополучат свеклы, Кыргызстан получит 40-50 процентов сахара, заводы будут вынуждены сократить рабочие места. Это все взаимосвязано», — отметила она.