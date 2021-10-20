Маловодье. Фермеры могут отказаться сеять в следующем году сахарную свеклу

Фермеры могут отказаться сеять в следующем году сахарную свеклу. Об этом на пресс-конференции сообщила член Ассоциации развития агропромышленного комплекса, директор колхоза имени Энгельса Анара Асадова.
Она отметила, что из-за засухи и маловодья фермеры в этом году понесли большой урон.
«Очень многие не смогут выплатить кредиты. Это все потому, что было мало воды. К тому же часть воды просто теряется при транспортировке. В этом году прочистили около семи километров БЧК, и то, только с одной стороны. Говорят, что заложили на следующий год
Анара Асадова добавила, что помимо восстановления оросительной системы, необходимо отменить лицензирование использования подземных вод для сельхознужд. «Сегодня эта вода нужна. Для фермеров надо решать проблемы. В этом году мы не получили планируемого урожая. Но за счет того, что мы крупное хозяйство, как-то выходим из ситуации. Но даже я, крупный фермер, сижу и думаю, буду ли на следующий год сеять культуру, которая требует много воды. Я сею сахарную свеклу. В Кыргызстане всего два сахарных завода, которые обеспечивают сахаром страну на 60 процентов. Если я об этом думаю, то мелкий фермер подавно. Тогда заводы недополучат свеклы, Кыргызстан получит 40-50 процентов сахара, заводы будут вынуждены сократить рабочие места. Это все взаимосвязано», — отметила она.