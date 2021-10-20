В Бишкеке 20 октября вечером будет облачно. Температура воздуха ожидается +21 градус. День уменьшился до 10 часов 51 минуты.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 14;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Салиевой;
- 13.00-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Набережной, Широкой, Керамической, жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Достоевского, Дордой, Исакеева), «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Керемет, Алма-Атинская, Молдокулова);
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 16-22, 30-41), «Арча-Бешик» (улица Абаданова), отрезки улиц Ташкентской, Абаканской, Профессора Зимы;
- 9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 20, 356.
- 18-22 октября — улица Путепроводная, Восточный БЧК, улицы Виноградная, улица Мухтара Ауэзова, микрорайон «Джал-29».
У кого намечается той
Акылбек Тюкебаев
Сайдолимжон Джураев
Родился 20 октября 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
День войск связи Вооруженных сил Кыргызской Республики
20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики в составе Полевого штаба сформировано управление связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска.
Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными силами, его материальной основой, а войска связи — специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.
Международный день повара
Дата учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много ни мало 8 миллионов членов.
Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой человек может попытаться приготовить то, что ел египетский фараон или император Поднебесной.
Международный день авиадиспетчера
На авиадиспетчеров возложена огромная ответственность: они должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновений, в особых ситуациях — оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.
Специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, летно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.
От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка.
Всемирный день статистики
3 июня 2010 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 64/267, официально объявившую 20 октября 2010 года первым Всемирным днем статистики. Решение обосновано значимостью подготовки своевременных и надежных статистических данных и показателей для измерения прогресса.
В 2015 году Генеральная ассамблея в своей резолюции 69/282 постановила объявить 20 октября 2015 года вторым Всемирным днем статистики под общим лозунгом «Повышение качества данных, повышение качества жизни», а также отмечать Всемирный день статистики 20 октября каждые пять лет.
Люди, которые меняли мир
Родился кинорежиссер Илике Кокеев
Родился 20 октября 1916-го в селе Акбешим Чуйского района. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.
В 1949-1952 годах был директором Кыргызского драмтеатра, а с 1952-го по 1958-й — главным редактором художественного вещания Главного управления по радиовещанию и радиофикации Министерства культуры Киргизской ССР.
После стажировки на киностудии имени Максима Горького в 1960 году участвует вторым режиссером в создании фильма «Перевал» (1961, режиссер-постановщик Алексей Сахаров).
С 1961-го начинает самостоятельную творческую деятельность в документальном и научно-популярном кино. Фильм Илике Кокеева «В снегах Алая» получил второй приз и диплом за лучшую режиссерскую работу на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате в 1965 году. Он ознаменовал в творчестве режиссера резкий поворот к образной публицистике.
Родилась поэтесса Нинакан Джундубаева
Родилась в 1917 году в селе Кочкорка. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.
Печатается с конца 1950-х. Первый поэтический сборник «Алгачкы жанырык» («Первый звон») издан в 1960 году.
Нинакан Джундубаева написала несколько многоактных пьес. Многие стихотворения поэтессы переложены на музыку.
Умерла в 2003-м.
В Кочкорке школа-гимназия названа ее именем.
Родилась актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева
Родилась в 1923 году в селе Токольдош. Народная артистка СССР (1970), заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула (1970) за театральную работу — роль Елены Андреевны из пьесы «Дядя Ваня» Антона Чехова.
В ее творческой биографии более 100 театральных и киноролей. Бакен Кыдыкееву называют первой, так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра. Она была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».
Первой сыграла роль Сейде, в первом спектакле «Лицом к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.
Умерла 15 января 1994 года (по другим источникам, 30 декабря 1993-го).
Родился живописец Сапар Торобеков
Родился 20 октября 1942 года в селе Биреккен Ивановского района. Народный художник Кыргызской Республики.
Участник выставок с 1969 года. Член Союза художников с 1972-го.
Автор тематических картин и пейзажей. Сюжеты его картин посвящены жизни, труду и отдыху сельских жителей — сеятелей, пахарей. Картины овеяны поэтическим настроением, любовью к родной земле. Он хорошо знает то, что изображает на холсте («Мать», «Кукуруза», «Сеятели», «Механизаторы», «Пора сенокоса»).