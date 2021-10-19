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Общество

Учеников начальной школы Кыргызстана приглашают на онлайн-олимпиаду. Будут призы

В Кыргызстане учеников 1-4-х классов приглашают к участию в онлайн-олимпиаде «А я знаю». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, олимпиада проходит по трем предметам: математика, русский язык и окружающий мир. Она направлена на повышение заинтересованности детей в школьном образовании и на формирование навыков решения нестандартных задач.

На прохождение всех заданий дается 60 минут по каждому предмету олимпиады. Всем участникам и их учителям предоставляются дипломы и благодарственные письма, а победителям — ценные призы. Участие бесплатное. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210873/
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