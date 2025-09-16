Призовые фонды футбольных турниров Кыргызстана увеличили до $230 тысяч

Исполком Кыргызского футбольного союза принял решение существенно повысить призовые фонды ключевых клубных соревнований страны. Об этом сообщает пресс-служба союза.

По ее данным, в 2025 году на эти цели направят $230 тысяч.

Распределение призовых фондов выглядит следующим образом:

чемпионат КР среди клубов Премьер-лиги — общий фонд составит $150 тысяч. Чемпион страны получит $70 тысяч, серебряный призер — $50 тысяч, бронзовый — $30 тысяч;

Кубок КР — $50 тысяч (победителю турнира);

Суперкубок КР — $30 тысяч (победителю матча).

В союзе подчеркнули, что эта инициатива направлена на повышение престижа национальных турниров, усиление конкуренции и дополнительную мотивацию футбольных клубов.